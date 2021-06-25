Сервис для получения QR-кодов для посещения ресторанов заработал в Москве

Москвичи могут выбирать из нескольких способов получения QR-кода

В Москве начал работать сервис, позволяющий жителям столицы получить QR-код для посещения кафе и ресторанов. Об этом рассказали в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Заработал сервис immune.mos.ru, с помощью которого можно получить QR-код для посещения ресторанов", - сказано в сообщении оперштаба.

Отмечается, что QR-код доступен переболевшим COVID-19 в последние полгода, полностью привитым двумя компонентами вакцины и тем, у кого есть действующий отрицательный результат ПЦР-теста. Получить QR-код можно в электронной медкарте, мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", городской поликлинике через инфомат, на сайте immune.mos.ru, портале gosuslugi.ru, а также в мобильном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус".

Ранее сообщалось, что с 28 июня посещать кафе и рестораны смогут только граждане, имеющие защиту от COVID-19. При этом летние кафе и веранды можно будет посещать без QR-кода до 12 июля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram