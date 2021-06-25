ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сервис для получения QR-кодов для посещения ресторанов заработал в Москве

11:12
  • пятница
  • 25 июня 2021

Москвичи могут выбирать из нескольких способов получения QR-кода

В Москве начал работать сервис, позволяющий жителям столицы получить QR-код для посещения кафе и ресторанов. Об этом рассказали в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В РПЦ высказались по поводу QR-кодов в храмах
В отели Краснодарского края пустят только привитых туристов

"Заработал сервис immune.mos.ru, с помощью которого можно получить QR-код для посещения ресторанов", - сказано в сообщении оперштаба.

Отмечается, что QR-код доступен переболевшим COVID-19 в последние полгода, полностью привитым двумя компонентами вакцины и тем, у кого есть действующий отрицательный результат ПЦР-теста. Получить QR-код можно в электронной медкарте, мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", городской поликлинике через инфомат, на сайте immune.mos.ru, портале gosuslugi.ru, а также в мобильном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус".

Ранее сообщалось, что с 28 июня посещать кафе и рестораны смогут только граждане, имеющие защиту от COVID-19. При этом летние кафе и веранды можно будет посещать без QR-кода до 12 июля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
QR-код
QR-код
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.