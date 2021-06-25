Убийцам матери-одиночки вынесли приговор в Екатеринбурге

С девушкой расправились из-за машины

В Екатеринбурге вынесли приговор убийцам матери-одиночки Ксении Каторгиной.

Свердловский областной суд приговорил Михаила Федоровича и Марата Ахметвалиева к 20 годам лишения свободы, Екатерину Меньшикову - к 17 годам колонии, передает URA.RU.

Таким образом, на троих преступники получили 57 лет колонии. Обвинение запрашивало убийцам Каторгиной 63 года колонии.

Кроме того, Федорович и Ахметвалиев должны будут выплатить по два миллиона рублей морального ущерба, а Меньшикова - 1,5 миллиона рублей.

27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года после того, как поехала продавать свой автомобиль Audi Q5. Спустя несколько дней тело девушки обнаружили в колодце в Екатеринбурге, а автомобиль - у перекупщиков в Челябинске.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, задержаны трое подозреваемых: 42-летний Марат Ахметвалиев, 29-летний Михаил Федорович и его жена 31-летняя Екатерина Меньшикова.

Все трое раскаялись в содеянном. Ахметвалиев заплакал на суде, а Федорович предложил возместить ущерб, причиненный семье Каторгиной. Когда его спросили, как он сможет возместить ущерб, мужчина заявил: "Денежно! Могу ребенка сделать!"

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