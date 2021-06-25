"Победа" открыла продажу билетов на рейсы в Турцию

Полеты возобновятся с 1 августа

Полеты в турецкие города Бодрум и Даламан возобновит с 1 августа "Победа". Об этом сообщили в пресс-службе низкобюджетной авиакомпании, входящей в группу "Аэрофлот".

"Лоукостер "Победа"... с 1 августа возобновляет программу полетов в турецкие Бодрум и Даламан из Москвы (аэропорт "Внуково")", - говорится в сообщении.

Продажа билетов открыта на официальном сайте лоукостера. В Даламан рейсы будут отправляться четыре раза в неделю. В Бодрум запланировано три еженедельных рейса, передает РИА Новости.

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