ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как охладить квартиру без кондиционера

13:05
  • пятница
  • 25 июня 2021

Несколько простых и доступных лайфхаков помогут легче перенести жару

Создать в квартире прохладу даже в сильную жару можно и при отсутствии кондиционера. О том, как это сделать, рассказала дизайнер Светлана Серова.

Москвичей на выходных ждет редкая погодная аномалия
Вильфанд заявил о редчайшем для столицы уровне опасности УФ-излучения

В первую очередь специалист рекомендовала обратить внимание на окна. "Окна можно закрывать разными способами. Пленка — понятно, доступно, недорого стоит и быстро. Следует избегать занавесок. Надо избавиться от синтетических тканей, которые нагреваются и отражают солнце. Лучше использовать натуральный лен белого цвета. Можно еще отражающую пленку пришить с другой стороны ткани", - сказала Серова.

Дизайнер посоветовала почаще проводить влажную уборку, чтобы охладить воздух в помещении. Также можно на время жары отказаться от напольных ковров и чаще пользоваться увлажнителями воздуха.

"Рекомендуют аквариумы, широколистные домашние растения, фикусы, потому что это все хорошо увлажняет помещение", - отметила Серова.

Она добавила, что перед сном можно охлаждать постельное белье. Для этого его нужно упаковать в пакет и на несколько минут убрать в холодильник. Кроме того, облегчить сон в жару помогут шелковые простыни и наволочки, передает радиостанция "Говорит Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Вентилятор
Вентилятор
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.