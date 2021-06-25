Как охладить квартиру без кондиционера

Несколько простых и доступных лайфхаков помогут легче перенести жару

Создать в квартире прохладу даже в сильную жару можно и при отсутствии кондиционера. О том, как это сделать, рассказала дизайнер Светлана Серова.

В первую очередь специалист рекомендовала обратить внимание на окна. "Окна можно закрывать разными способами. Пленка — понятно, доступно, недорого стоит и быстро. Следует избегать занавесок. Надо избавиться от синтетических тканей, которые нагреваются и отражают солнце. Лучше использовать натуральный лен белого цвета. Можно еще отражающую пленку пришить с другой стороны ткани", - сказала Серова.

Дизайнер посоветовала почаще проводить влажную уборку, чтобы охладить воздух в помещении. Также можно на время жары отказаться от напольных ковров и чаще пользоваться увлажнителями воздуха.

"Рекомендуют аквариумы, широколистные домашние растения, фикусы, потому что это все хорошо увлажняет помещение", - отметила Серова.

Она добавила, что перед сном можно охлаждать постельное белье. Для этого его нужно упаковать в пакет и на несколько минут убрать в холодильник. Кроме того, облегчить сон в жару помогут шелковые простыни и наволочки, передает радиостанция "Говорит Москва".

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