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Москвичей экстренно предупредили о грозе с градом

11:46
  • пятница
  • 25 июня 2021

Предупреждение действует до вечера пятницы

Экстренное предупреждение распространило главное управление МЧС по Москве. На столицу надвигается гроза, ожидается ливень, град и сильный ветер.
Жителей Петербурга предупредили о грозах с градом

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:30 по 21:00 25 июня местами на территории Москвы ожидаются кратковременный дождь, гроза и град. При грозе усиление ветра до 12-17 м/с", - сообщили в пресс-службе ведомства

В связи с этим москвичам напомнили о мерах предосторожности. Пешеходам нельзя укрываться от дождя под деревьями, нало держаться подальше от шатких конструкций. Автомобилистам - снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных перестроений. Также не рекомендуется парковать автомобили вблизи деревьев.

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