Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату

Он отказался исполнять решение суда

В Казани местный житель заперся в съемной квартире и угрожает взорвать гранату.

Инцидент произошел на улице Рихарда Зорге, 77. Как стало известно РИА Новости, суд по иску хозяйки квартиры обязал 44-летнего мужчину вынести из захламленного им помещения весь мусор. Жилец проигнорировал решение суда и отказался впускать судебных приставов.

Жильцов многоквартирного дома на всякий случай эвакуировали. На место выехал прокурор Приволжского района Артур Шарипов. Обстоятельства инцидента выясняются.

UPD (12:20): Мужчину задержали сотрудники Росгвардии и передали полиции. Гранаты в квартире не было.

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