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На юго-востоке Москвы хлынул дождь (видео)

12:09
  • пятница
  • 25 июня 2021

Долгожданная влага после знойной жары

В некоторых районах Москвы после аномальной жары пошел проливной дождь.

Судя по видеозаписям в социальных сетях, осадки накрыли Выхино, Измайлово, Марьино. Пользователи социальных сетей надеются, что долгожданная влага немного остудит столичный зной.

Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе, граде, ливне и сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, осадки выпадут в период с 11:30 по 21:00 25 июня.

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