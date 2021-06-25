На юго-востоке Москвы хлынул дождь (видео)

Долгожданная влага после знойной жары

В некоторых районах Москвы после аномальной жары пошел проливной дождь.

Судя по видеозаписям в социальных сетях, осадки накрыли Выхино, Измайлово, Марьино. Пользователи социальных сетей надеются, что долгожданная влага немного остудит столичный зной.

Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе, граде, ливне и сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, осадки выпадут в период с 11:30 по 21:00 25 июня.

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