Полиция задержала группу наркодельцов в Подмосковье

Изъято более тонны "синтетики"

Полиция задержала членов преступной группы, наладившей производство и сбыт наркотиков в Подмосковье. При обыске изъято свыше тонны синтетических наркотических веществ, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейскими задержаны активные участники группы. Из незаконного оборота изъято свыше тонны синтетических наркотиков, а если точнее - 1287 кг, прекурсоры, а также соответствующее оборудование", - заявил Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

Производство "синтетики" было налажено в Ярославской области. По данным главы МВД, производственные мощности двух ликвидированных нарколабораторий позволяли ежемесячно изготавливать около 1,5 миллиона разовых доз запрещенных веществ. Сбывали наркотики через интернет на территории Московского региона, передает "Интерфакс".

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