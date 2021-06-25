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В Кремле прокомментировали дефицит вакцин от коронавируса

12:47
  • пятница
  • 25 июня 2021

Вакцина требует определенных условий хранения

Дефицит вакцин от COVID-19 в ряде регионов России будет компенсирован в ближайшие дни.
Комиссия Минздрава распределит 300 тысяч доз вакцины "КовиВак"

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вакцина от коронавируса требует определенных условиях хранения, поэтому в больших объемах транспортировать ее по всей территории страны нет возможности.

"Да, надо будет ускорить всю цепочку с учетом того, что все-таки граждане стали проявлять большую сознательность", - подчеркнул спикер Кремля (цитата по "Интерфаксу").

Песков также рассказал, что пока не поставил прививку, так как в организме еще достаточный уровень антител после болезни, однако в скором времени намерен это сделать.

"У меня очень высокие тела и т-клеточный иммунитет. Но новые рекомендации пришли, что и при высоких антителах надо прививаться – я в ближайшие недели планирую сделать Спутник Лайт", - объяснил он.

В настоящее время в России доступны три вакцины против коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". В скором времени в граждански оборот поступит четвертая – "Спутник Лайт".

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