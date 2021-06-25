Анатолий Вассерман: высшее образование должно быть бесплатным для большинства

Платить должны "откровенные разгильдяи"

В России началась приемная компания в вузы страны. Известный эрудит, публицист и политический эксперт Анатолий Вассерман выразил мнение, что государство должно не только предоставить качественное образование будущим студентам, но и гарантировать им полную компенсацию затрат на обучение.

"Чтобы сделать ставку на "экономику знаний", нам нужно сильное образование. Государство способно компенсировать его студентам, которые хотят учиться и в будущем обязательно принесут пользу стране", - уверен Вассерман.

По его словам, позволить учиться платно можно лишь тем студентам, которые "откровенно разгильдяйничают". В целом же для большинства учащихся образование должно быть бесплатным и оплачиваться государством.

"Как это делать: бесплатным образованием для всех или компенсациями затрат на образование даже тех, кто показывает стабильные результаты, а не только отличникам учебы - это зависит от того, какие ресурсы государство готово выделить", - предложил Вассерман.

Он рекомендовал в первую очередь увеличить студенческие стипендии для тех учащихся, которые выбрали наиболее востребованные в ближайшем будущем сферы знаний. Эрудит уверен, что в первую очередь это будут точные науки.

"Нельзя экономить на тех, кто так или иначе связаны с точными, техническими науками, с технологиями производства. Студенческая стипендия не должна быть ниже прожиточного минимума. То есть учащиеся вузов должны получать не менее 15 тысяч рублей", - подчеркнул публицист.

Прием документов от абитуриентов продлится до 29 июля 2021 года. При этом, как следует из приказа Минобрнауки, который определяет особенности приема в этом году, дополнительные вступительные испытания, в том числе творческой направленности, проводятся вузами также до 29 июля. У абитуриентов будет четыре варианта для подачи документов в университеты: очно, по почте, используя информационные системы вуза или суперсервис "Поступление в вуз онлайн".

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