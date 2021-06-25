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Президент Союза педиатров России поддержала инициативу доктора Румянцева принять закон "О здоровье детей"

13:01
  • пятница
  • 25 июня 2021

Это обеспечит комплексное развитие подрастающего поколения

Закон "О здоровье детей" позволит обеспечить комплексное развитие подрастающего поколения в России, уверена главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова. Она поддержала инициативу основателя Центра имени Рогачева Александра Румянцева о необходимости принятия такого закона.  
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"Необходимо вернуться к рассмотрению закона, о котором говорит академик Александр Григорьевич Румянцев. В таком законодательном акте должны быть собраны все нормы, касающиеся здоровья детей", — подчеркнула президент Союза педиатров России на круглом столе в Совете Федерации. Он был посвящен детскому здравоохранению – обсуждалось, как повысить доступность инновационных технологий и профилактических мер.

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев неоднократно высказывался о необходимости принять закон "О здоровье детей", он также предлагал увеличить детский возраст до 21 года. Сегодня здоровьем детей занимаются не только врачи, но и педагоги, социальные работники, работники других ведомств, и действия их подчас несогласованы. Закон позволил бы объединить все усилия, убежден Румянцев.

Лейла Намазова-Баранова, в свою очередь, обратила внимание на распространенные сегодня проблемы детского возраста — избыточный вес, ухудшение зрения и слуха у школьников. Президент Союза педиатров  выступила за возвращение полноценных медицинских кабинетов в образовательные учреждения, усиление контроля за здоровьем школьников, организацию занятий массовым спортом и физкультурой среди подростков.

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