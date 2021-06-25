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Гинцбург усомнился в возможности создания в России вакцины-жвачки

13:50
  • пятница
  • 25 июня 2021

Ученый раскритиковал эту идею

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург уверен, что сообщения о возможной разработке в России антикоронавирусной вакцины в виде жвачки – не более, чем просто слухи.

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"Такого быть не может! Еще нескоро решится вопрос даже для более актуальных вещей, которые ученые пытались делать раньше. Например, вакцину против холеры, которая будет основана на том, что будет поступать в организм через желудочно-кишечный тракт. Это должно было быть естественным, однако ничего похожего не происходит", - заявил Гинцбург.

Он подчеркнул, что до сих пор ученым не удалось разработать ни одного препарата, который мог бы создавать местный локальный иммунитет в области желудочно-кишечного тракта. Также Гинцбург пошутил, что сам с детских лет не любит жвачки, а потому такая вакцина не будет создана, передает НСН.

"Однако если убрать все шутки в сторону и говорить серьезно, то все продукты, которые производятся в белке, вакцины-белки, которые производятся в растениях, их очень трудно усваивать организму, потому что все покрыто клетчаткой и целлюлозой", - добавил вирусолог.

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