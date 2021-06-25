Гинцбург усомнился в возможности создания в России вакцины-жвачки

Ученый раскритиковал эту идею

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург уверен, что сообщения о возможной разработке в России антикоронавирусной вакцины в виде жвачки – не более, чем просто слухи.

"Такого быть не может! Еще нескоро решится вопрос даже для более актуальных вещей, которые ученые пытались делать раньше. Например, вакцину против холеры, которая будет основана на том, что будет поступать в организм через желудочно-кишечный тракт. Это должно было быть естественным, однако ничего похожего не происходит", - заявил Гинцбург.

Он подчеркнул, что до сих пор ученым не удалось разработать ни одного препарата, который мог бы создавать местный локальный иммунитет в области желудочно-кишечного тракта. Также Гинцбург пошутил, что сам с детских лет не любит жвачки, а потому такая вакцина не будет создана, передает НСН.

"Однако если убрать все шутки в сторону и говорить серьезно, то все продукты, которые производятся в белке, вакцины-белки, которые производятся в растениях, их очень трудно усваивать организму, потому что все покрыто клетчаткой и целлюлозой", - добавил вирусолог.

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