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Песков намерен привиться вакциной "Спутник Лайт"

13:17
  • пятница
  • 25 июня 2021

Хотя у него высокий уровень антител даже спустя год после болезни

Дмитрий Песков намерен привиться однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". По словам пресс-секретаря президента, он сделает это, несмотря на высокий уровень антител после перенесенной больше года назад коронавирусной инфекции.

Представитель Кремля рассказал, что не вакцинировался ранее из-за высокого титра и наличия Т-клеточного иммунитета. Однако сейчас рекомендации врачей поменялись.

"Даже с высокими антителами тоже лучше прививаться, поэтому, а также исходя из того, что с прививкой просто логистически будет гораздо легче жить и работать, то я планирую в ближайшие недели сделать "Спутник Лайт", - сказал Песков, его слова приводит агентство ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переболел коронавирусом в мае 2020 года.

"Спутник Лайт" представляет собой первый компонент "Спутника V". В ближайшее время эта вакцина должна появиться в Москве. Ей, в том числе, будут прививать иностранных граждан.

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