Правительство одобрило соглашение о базе ВМФ России в Судане

Документ за подписью Мишустина представлен президенту

Соглашение о строительстве базы Военно-морского флота России в Судане одобрено правительством. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Договор представят президенту России Владимиру Путину, после чего его должна ратифицировать Госдума.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации на территории Республики Судан", - говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе уточняется, что соглашение о строительстве российской базы было подписано с правительством Судана в Хартуме 23 июля 2019 года и в Москве 1 декабря 2020 года.

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