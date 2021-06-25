Пятиэтажный старинный дом загорелся в Китай-городе (видео)

Пострадали двое рабочих

В центре Москвы загорелось пятиэтажное жилое здание 1905 года постройки.

ЧП произошло в Лучниковом переулке, 7/4, строение 6. Площадь пожара составляет 25 квадратных метров, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. На данный момент огонь локализован.

"Пожар произошел в квартире на третьем этаже, где проводился ремонт. Горели личные вещи и мебель", - рассказал собеседник агентства.

Двое жильцов эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, пострадали двое рабочих. Их передали бригаде медиков.

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