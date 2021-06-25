Инициативу поднять стипендии до прожиточного минимума поддержало 5 тысяч москвичей

Студентам приходится совмещать учебу с работой
Свыше пяти тысяч жителей Южного округа Москвы выступили в поддержку инициативы члена Общественной палаты РФ Евгения Нифантьева повысить стипендию студентам до прожиточного минимума.
"Жители семи районов Южного округа Москвы положительно отнеслись к идее повысить стипендии студентам до прожиточного минимума. Поэтому нашим волонтером не составило труда заручиться их поддержкой в виде подписей под инициативой", - рассказал Нифантьев.
Он подчеркнул, что не всем студентам родители могут помогать материально. А на нынешнюю стипендию учащиеся не способны обеспечить себя даже едой и одеждой.
"Стипендия равная прожиточному минимуму в регионе для студентов с хорошей успеваемостью могла бы стать серьезной поддержкой, позволяющей сосредоточиться на обучении, а не хвататься за первую же возможность подработать. Кстати, недавно студенты московских вузов устраивали флешмоб "Хочу учиться" – в форме разнорабочих, официантов и продавцов стояли с плакатами за повышение стипендий", - отметил общественник.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
- Роструд назвал законным отстранение от работы непривитых работников
- В Роспотребнадзоре напомнили о сокращении рабочего дня в жару
- Стало известно, как в Москве будут контролировать обязательную вакцинацию
- В Минтруде задумались о соцгарантиях для курьеров, таксистов и репетиторов
- Россиянам объяснили, как уйти в отпуск на год