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Инициативу поднять стипендии до прожиточного минимума поддержало 5 тысяч москвичей

13:50
  • пятница
  • 25 июня 2021

Студентам приходится совмещать учебу с работой

Свыше пяти тысяч жителей Южного округа Москвы выступили в поддержку инициативы члена Общественной палаты РФ Евгения Нифантьева повысить стипендию студентам до прожиточного минимума.

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"Жители семи районов Южного округа Москвы положительно отнеслись к идее повысить стипендии студентам до прожиточного минимума. Поэтому нашим волонтером не составило труда заручиться их поддержкой в виде подписей под инициативой", - рассказал Нифантьев.

Он подчеркнул, что не всем студентам родители могут помогать материально. А на нынешнюю стипендию учащиеся не способны обеспечить себя даже едой и одеждой.

"Стипендия равная прожиточному минимуму в регионе для студентов с хорошей успеваемостью могла бы стать серьезной поддержкой, позволяющей сосредоточиться на обучении, а не хвататься за первую же возможность подработать. Кстати, недавно студенты московских вузов устраивали флешмоб "Хочу учиться" –  в форме разнорабочих, официантов и продавцов стояли с плакатами за повышение стипендий", - отметил общественник.

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