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Песков предостерег от прогнозов относительно окончания пандемии

13:41
  • пятница
  • 25 июня 2021

Противники вакцинации неверно оценивают ситуацию

Сроков окончания пандемии коронавируса никто не знает. Любые прогнозы на этот счет рискуют стать крайне неточными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что введенные из-за COVID-19 ограничения действуют – и будут действовать до окончания пандемии.
Песков намерен привиться вакциной "Спутник Лайт"

 "Когда эта угроза уйдет из нашей жизни и уйдет ли она вообще, на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить… Нужно привыкать жить в тех условиях, которые предлагает нам жизнь", - заявил Песков в ответ на вопрос журналиста, стоит ли привыкать "жить с QR-кодами".

Представителя Кремля удивила информация о каких-то акциях протеста противников вакцинации. По словам Пескова, он о таком не слышал – и очень удивлен, что они не хотят прививаться. Пресс-секретарь подчеркнул, что обязательной вакцинации в России нет, бояться этого не надо. Противники вакцинации просто неверно оценивают ситуацию, заключил Песков.

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