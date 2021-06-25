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Франция назвала Россию великой державой

14:29
  • пятница
  • 25 июня 2021

С таким соседом нужно дружить

С Россией нужно поддерживать стабильные отношения, особенно в вопросах контроля над вооружениями.

Как подчеркнул глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, Евросоюз должен вести на высоком уровне диалог с Россией, так как она является великой державой и ближним соседом.

"Мы сможем завершить стратегические размышления, начатые в 2019 году, включающие, в частности, диалог с Россией по таким ключевым вопросам как контроль над вооружениями с твердым подходом, который мы разделяем", - отметил он после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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