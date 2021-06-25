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Королевская семья раскрыла траты на принца Гарри и Меган Маркл

15:04
  • пятница
  • 25 июня 2021

Даже в США пара продолжала жить за счет Лондона

После выхода из королевской семьи и переезда в Соединенные Штаты герцог и герцогиня Сассекские уверяли, что родственники принца Гарри тут же перестали оказывать им финансовую помощь. Однако на деле все вовсе не так. Согласно отчету о тратах королевской семьи, принц Гарри и Меган Маркл еще долгое время получали деньги из Лондона.

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Оказалось, что принц Чарльз в течение полугода после отъезда наследника в США перевел сыну порядка трех миллионов долларов. При этом деньги в основном принц Уэльский выделял из собственных средств.

"Принц Уэльский выделил значительную сумму, чтобы поддержать их переход. Это финансирование прекратилось летом прошлого года, и пара теперь финансово независима", - отметил представитель принца Чарльза.

Однако деньги на содержание Гарри и Меган тратились не только из кармана наследника престола, но и из королевской казны. Деньги налогоплательщиков выделялись на перелеты герцога и герцогини Сассекских, а также на охрану в разных странах мира, передает Daily Mail.

В настоящее время принц Гарри трудится директором по взаимодействию в компании BetterUp в Кремниевой долине. Также он планирует спродюсировать документальный сериал совместно с Опрой Уинфри. Меган Маркл, в свою очередь, подписала контракт с агентством Harry Walker, согласно которому будет выступать на конференциях с речью. Кроме того, она собирается принять участие в реалити-шоу о вторых свадьбах.

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