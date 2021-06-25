"Не больно и даже интересно": как москвичи прививаются от коронавируса

Вакцинация - единственный способ остановить пандемию

За сутки, по данным оперативного штаба, в России выявили 20393 новых случая коронавируса. Выздоровели 14024 человека. Сегодня на сайте госуслуг Москвы вакцинированные от коронавируса и прошедшие тестирование граждане могут получить QR-коды. Уже с понедельника без них нельзя будет посещать кафе, рестораны и массовые мероприятия. Врачи напоминают: остановить распространение инфекции можно только сделав прививку.

Быстро - всего минут пять на заполнение документов. Лаборант Российского университета транспорта Игорь Александрин и не думал, что вакцинация - мероприятие настолько оперативное. И совсем не страшное.

"Даже не так уж и больно, как рассказывали. Может быть, и было даже интересно", - говорит он.

Вакцинацию в вузе начали три недели назад, на базе университетской поликлиники, когда массовая вспышка захлестнула всю Москву.

"Да, к сожалению, у нас печальная история, такая же, как во всем городе, за последние три недели мы наблюдаем трехкратный рост числа заболевших. И среди сотрудников и среди студентов, которые уже попали в больницу с поражением легких. В общем, очень сложная ситуация на самом деле", - говорит проректор университета Алексей Овчинников.

Сегодня прививаются 200 студентов, преподавателей, сотрудников. Первыми приходят те, кому скоро на летнюю практику в РЖД или на речные и морские суда.

"Стимулируем ребят, рассказываем, о том, как это важно. О том, что необходимо проявить гражданскую и социальную ответственность перед собой, перед своими родителями, перед близкими. Поэтому, в последнее время мы отмечаем рост, количество желающих привиться, растет", - говорит главврач поликлиники университета Ксения Китанина.

Статистика убеждает куда лучше уговоров врачей. За сутки в столице еще почти 8 тысяч новых случаев. На вакцинацию сегодня пришли и артисты Москонцерта. Генеральный директор Игорь Бачурин переболел ковидом в прошлом году. Говорит, антител в организме не осталось. Поэтому, сделать прививку решил не задумываясь.

"Мне кажется "дозрели" люди. В целом огромная масса тех, кто прививаться не торопился, не очень хотел, они сейчас идут прививаться и делают это охотно, с желанием, понимая, что новые мутации коронавируса значительно более опасны и заразны, чем предыдущие", - говорит Бачурин.

Для удобства мобильные медпункты открывают, что называется, в шаговой доступности от мест работы или жительства москвичей. Сеть прививочных пунктов уже сегодня расширена. Врачи надеются, что самыми активными участниками вакцинации станут работники сферы образования, торговли, обслуживания. То есть представители профессий, кто по роду службы, находится в постоянном контакте с людьми.

"Вакцинируя эту категорию сотрудников, мы приостановим распространение инфекции и сможем избежать введения дополнительных ограничений и запретов", - говорит главврач городской поликлиники №3 Елена Самышина.

Тимур Абдуллаев, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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