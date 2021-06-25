Собянин открыл новую платформу МЦД-2 "Щукинская" на северо-западе Москвы

Открытие "Щукинской" МЦД-2 снизит нагрузку на станцию метро "Тушинская" на 15%

В Москве сегодня открылась новая станция "Щукинская" МЦД-2. Старт движению дал Сергей Собянин. Платформа входит в состав одноимённого транспортно-пересадочного узла, который также объединил Таганско-Краснопресненскую линию метро, трамвайные пути и автобусные маршруты. Теперь для десятков тысяч москвичей время в пути сократится, а сама поездка станет гораздо комфортней.

Длинные навесы над платформами для пассажиров, ассиметричные линии основного здания. С высоты птичьего полета комплекс больше напоминает железнодорожный вокзал. Но отсюда не пойдут поезда в Тверь или Ярославль – так выглядит станция второго Московского центрального диаметра.

Столичных пассажиров трудно удивить комфортом, но здесь это смогли сделать. Крытые платформы спасут от дождя и снега. Безбарьерная среда для маломобильных пассажиров, Wi-Fi, станции зарядки для телефонов, удобные табло с расписанием, терминалы по продаже билетов. И конечно, уже обязательные автоматы с антисептиком. А ещё - специальные приборы, которые непрерывно обеззараживают поручни эскалаторов.

"Очень важно, что новая станция по традиции не разъединяет районы, а объединяет. Здесь объединены два района: Покровское-Стрешнево и Щукинский район, которые теперь имеют хорошую связку между собой благодаря строительству этой новой станции", - сказал мэр.

Станция окружена жилыми домами, торговыми и деловыми центрами. Почти 170 тысяч москвичей теперь получили возможность удобней и быстрей добираться до пункта назначения.

С сегодняшнего дня закрыта соседняя остановка Покровское-Стрешнево, вокруг которой практически нет жилой застройки. Многие добирались туда, чтобы попасть в одноименный парк. Впрочем, и от новой станции идти пешком меньше километра.

В тугой узел здесь завязали все транспортные потоки города. От МДЦ "Щукинская" до одноименной станции метро всего 3 минуты неспешной ходьбы. Рядом паркинг, автобусная остановка. Кроме того, здесь появилась совершенно новая трамвайная остановка. Транспортно-пересадочный узел сможет принять до 70 тысяч пассажиров в сутки.

Станцию открыли утром, но даже не в час-пик людей уже много.

"Человек голосует за эти новые ТПУ тем, что он пользуется, тем, что ему нравится – своим билетом, что называется", - говорит заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони.

В 2021 году в Москве построят и реконструируют еще шесть подобных комплексов. А при проектировании этого ТПУ городские власти вместе с железнодорожниками заглянули в далекое будущее. Если с развитием столичного региона пассажиропоток вырастет, здесь можно добавить по одному пути в каждую сторону, не перестраивая здания.

Иван Колесников, Лаура Хизриева, Владимир Черных, Сергей Сенченков. "ТВ Центр".

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