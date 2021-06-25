У берегов Сирии стартовали учения российского флота и авиации

Впервые в регион переброшены МиГ-31К

Россия впервые перебросила в Сирию истребители МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетами. Два самолёта прибыли в пункт базирования "Хмеймим" для участия в манёврах. Совместно с кораблями, подлодками и дальними бомбардировщиками они будут отрабатывать задачи по обороне.

Рёв двигателей разрывает воздух на авиабазе Хмеймим. В небо парами поднимаются ракетоносцы Ту-22 М3, истребители МиГ-31К и Су-35С. Задача - учебно-боевая. За ее выполнением следит лично командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш.

"Выполнялись задачи по уничтожению условного противника. Задачи выполнены с высоким качеством. Авиационная техника в очередной раз подтвердила свою высокую надежность. Лётный состав получил неоценимый опыт работы", - заявил он.

Также пилоты отработали продолжительные полеты над водной поверхностью. Разница - вести машину над водной или землей - говорят, колоссальная. Добавляет трудностей и жара.

Ту-22М3 прилетели на авиабазу Хмеймим в мае. А вот МиГи впервые. Вторая - обновлённая - полоса аэродрома позволяет принимать все типы судов, которые используются в воздушно-космических силах.

МиГ-31К - носитель новейшего вооружения - гиперзвуковых ракет комплекса "Кинжал". Пилоты высоко оценили новый для себя аэродром.

Учения предстоят масштабные. В них будут задействованы корабли военно-морского флота: ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также две подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону". Вместе с противолодочными самолетами, дальними бомбардировщиками и истребителями они будут следовать общему замыслу - защитить авиабазу Хмеймим и пункт базирования Тартус. Все составляющие группировки российских войск в арабской республике должны действовать как единый механизм.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр", Сирия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram