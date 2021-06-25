ЛДПР вступила в предвыборную борьбу

В Москве прошел съезд партии

Предвыборную кампанию с сегодняшнего дня начинает ЛДПР. На 33-м съезде партии в Москве утверждён список кандидатов, которые будут баллотироваться в Госдуму восьмого созыва.

Возглавляет его основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В своей речи перед делегатами съезда политик подчеркнул важность соблюдения во время кампании противовирусных мер. Говоря о предвыборной программе, отметил: приоритеты партии остаются неизменными в течение всех лет её существования.

"Вот простая программа: ни одного бездомного. Выполняется: много строят. Но ещё много-много людей живут в плохих квартирах, в коммунальных, в негодных для жилья. Второе: ни одного безработного. Много рабочих мест. Но в малых городах и сельских населённых пунктах всё-таки ещё люди не могут найти работу. Надо помочь. И ни одного голодного – это, наконец, всё-таки у нас выполнено", - заявил Жириновский.



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