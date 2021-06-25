Беременным разрешили прививаться вакциной "Спутник V"

Минздрав снял противопоказания

Беременным женщинам разрешили делать прививку от коронавируса вакциной "Спутник V".

Противопоказания сняты, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекции", - сообщил он на президиуме Координационного совета правительства по борьбе с распространением коронавируса.

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