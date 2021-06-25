В Кремле сожалеют из-за отказа ЕС от саммита с Россией

Москва заинтересована в налаживании отношений с Брюсселем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу в ходе брифинга с прессой, что отказ Брюсселя от саммита с Москвой в Кремле воспринимают с сожалением.

"Вы знаете, что в целом президент [Владимир] Путин был и остается заинтересован в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем", - также отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Песков уточнил, что в этом аспекте Россия готова идти ровно настолько далеко, насколько готовы ее европейские партнеры.

"В идеале это должно быть движение навстречу друг другу", - добавил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что в ходе саммита ЕС лидеры 27 государств не смогли договориться о проведении переговоров с Россией на высшем уровне. С инициативой выступали Германия и Франция, однако несколько стран выразили решительный протест. При этом, по словам премьер-министра Финляндии, с повестки дня вопрос еще не снят.

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