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Власти выделят 25 миллиардов рублей на лечение больных с коронавирусом

14:37
  • пятница
  • 25 июня 2021

Это обеспечит стабильность системы обязательного медицинского страхования

В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что правительство выделит 25 миллиардов рублей на лечение больных с COVID-19. Соответствующее распоряжение уже подписано.
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"Дополнительные вложения позволят обеспечить стабильность системы обязательного медицинского страхования", - отметил глава кабмина (цитата по ТАСС).

Мишустин добавил, что, по нынешним оценкам, за счет этих средств будет проведено не менее 700 тысяч госпитализаций.

"Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно по полису ОМС во всех регионах страны", - подчеркнул премьер.

При этом он обратил внимание на то, что граждан страны сильно беспокоит рост стоимости ПЦР-тестов и затягивание с получением их результатов.

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