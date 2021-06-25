Организаторам концерта группы "План Ломоносова" на теплоходе грозит миллионный штраф

Там были грубо нарушены антикоронавирусные ограничения

Как сообщил в пятницу журналистам главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Ян Поповский, штраф до 1 миллиона рублей может грозить организаторам концерта группы "План Ломоносова" на теплоходе "Сильвер".

Это связано с грубыми нарушениями требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты в ходе мероприятия, что было обнаружено во время рейда ОАТИ совместно с транспортной полицией по ЦАО и ГКУ "Организатор перевозок".

"На теплоходе находились порядка 150 человек. Отмечены массовые скопления людей при выходе пассажиров с судна", - отметил Поповский.

За подобные нарушения предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей. Если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, сумма может увеличиться до 1 миллиона рублей, кроме того, организаторам грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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