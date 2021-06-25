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Мишустин потребовал разобраться с ростом цен на ПЦР-тесты

14:40
  • пятница
  • 25 июня 2021

Контролировать процесс поручено Роспотребнадзору

Проблема необоснованного роста цен на ПЦР-тесты и задержки с получением их результатов обеспокоили председателя российского правительства. Михаил Мишустин потребовал от Роспотребнадзора взять этот вопрос на контроль.
Мишустин потребовал наращивать темпы вакцинации

"В последнее время из регионов приходит информация о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит", - заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией.

О мерах, необходимых для исправления ситуации, премьеру доложила глава Роспотребнадзора. Мишустин поручил Анне Поповой держать этот вопрос на контроле. Также премьер призвал обратить внимание санитарных врачей в регионах: надо активнее взаимодействовать с органами власти на местах, чтобы снизить риск заболеваемости, передает ТАСС.

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