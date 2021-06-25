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Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 вдвое за неделю

14:46
  • пятница
  • 25 июня 2021

Есть лишь один регион, где заболеваемость снизилась

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в пятницу на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, что эпидситуация в стране остается сложной, а в ряде регионов - крайне напряженной.

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"Рост заболеваемости за прошедшую неделю по сравнению с четырьмя неделями назад составил 100%, то есть мы в два раза выросли, и в настоящее время отмечается динамика роста почти во всех регионах", - приводит слова Поповой ТАСС.

Она уточнила, что максимальный прирост - в возрастной группе от 20 до 39 лет, при этом единственным регионом, где заболеваемость коронавирусом снизилась, стала Якутия.

Глава Роспотребнадзора добавила, что обязательная вакцинация для некоторых групп населения будет введена еще в восьми субъектах.

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