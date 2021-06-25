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В Москве возобновили перевод на удаленку 30% работников

14:53
  • пятница
  • 25 июня 2021

Мера не распространяется на привитых

Столичные работодатели должны перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы за исключением вакцинировавшихся от коронавируса.

Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Требование возобновляется с 28 июня.

Кроме того, на удаленную работу переводятся все сотрудники старше 65 лет, имеющие хронические заболевания. Их перечень определен столичным Депздравом.  

Требования о переходе на удаленку не распространяются на медорганизации, предприятия оборонной промышленности и другие важные стратегические отрасли.

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