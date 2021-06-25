Альбина Джанабаева вышла из декрета спустя два месяца после родов

Певица появилась на сцене, чем порадовала поклонников

Альбина Джанабаева вышла из декрета спустя 2,5 месяца после родов. Певица вместе с мужем Валерием Меладзе выступила на фестивале "ЖАРА".

Оказалось, что за столь короткое время 42-летняя исполнительница успела привести свое тело в идеальную форму. Еще до родов Джанабаева заявила поклонникам, что не собирается долго засиживаться в декрете и планирует быстрее вернуться к творчеству, без которого не мыслит свою жизнь.

Правда, позволить себе долгие выходы в свет певица пока не может. "Родители Агаты выступили на фестивале и уже спешат домой", - заявила артистка.

Джанабаева и Меладзе приняли решение проводить с дочкой максимальное количество времени и заботиться о малышке самостоятельно. Так они рассчитывают больше сблизиться с ребенком и увидеть все яркие моменты ее взросления. К помощи няни пара прибегает только в самых крайних случаях, передает "СтарХит".

У Джанабаевой и Меладзе трое общих детей: 17-летний Константин, 6-летний Лука и маленькая Агата. Артисты в браке с 2014 года.

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