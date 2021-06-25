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Минздрав: COVID-19 заболевают только 0,5% полностью вакцинированных

15:01
  • пятница
  • 25 июня 2021

Болезнь у привитых протекает значительно легче

Во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал об эффективности отечественных вакцин.
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"COVID-19 на сегодняшний день, за все время заболевания новой коронавирусной инфекцией, диагностирован лишь у 0,5% граждан, ранее получивших два компонента вакцины", - приводит слова главы Минздрава ТАСС.

Вместе с тем Мурашко подчеркнул, что у тех, кто сделал прививку, болезнь протекает легче.

По словам министра, сейчас в тяжелом состоянии находятся около 12% госпитализированных с коронавирусом пациентов.

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