Минздрав: COVID-19 заболевают только 0,5% полностью вакцинированных

Болезнь у привитых протекает значительно легче
Во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал об эффективности отечественных вакцин.
"COVID-19 на сегодняшний день, за все время заболевания новой коронавирусной инфекцией, диагностирован лишь у 0,5% граждан, ранее получивших два компонента вакцины", - приводит слова главы Минздрава ТАСС.
Вместе с тем Мурашко подчеркнул, что у тех, кто сделал прививку, болезнь протекает легче.
По словам министра, сейчас в тяжелом состоянии находятся около 12% госпитализированных с коронавирусом пациентов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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