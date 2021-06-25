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Власти Москвы продлили запрет на ночную работу ресторанов и баров

15:01
  • пятница
  • 25 июня 2021

Ограничения распространяются также на зрелищно-развлекательные мероприятия

Ограничения на работу московских ресторанов, клубов и баров продлены. Соответствующий указ издал мэр столицы Сергей Собянин. Заведения должны закрываться в 23:00, а начинать работу не раньше 6 часов утра.
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"Продлевается приостановление в период с 23.00 до 6.00 оказания гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг)", - сказано в документе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что ограничения распространяются также на зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках или в караоке.

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