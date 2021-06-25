Путин обсудил с Совбезом кибербезопасность

Ранее эта тема фигурировала в переговорах президента России с Джо Байденом

В пятницу президент России Владимир Путин принял участие в совещании с постоянными членами Совета Безопасности, темой которого стала кибербезопасность. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Сегодня у всех на слуху по важности и по объемам решаемых задач в этой сфере вопросы кибербезопасности, сотрудничества в этой сфере. Здесь очень много аспектов, направлений деятельности, и мы сегодня займемся одним из них", - сказал глава государства, открывая заседание.

Участвовали в нем в том числе премьер Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.

В середине июня тему сотрудничества в сфере кибербезопасности Путин обсуждал в Женеве с президентом США Джо Байденом. По итогам саммита было объявлено, что Москва и Вашингтон могут - и должны - договориться о правилах поведения в этой области.

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