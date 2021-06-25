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Кремль подтвердил российско-китайские переговоры в понедельник

15:20
  • пятница
  • 25 июня 2021

Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут встречу по видеосвязи

В Кремле подтвердили проведение онлайн-переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путин. Встреча в онлайн-формате пройдет в понедельник, 28 июня, по видеосвязи.

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"28 июня 2021 года в формате видеоконференции состоится беседа президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, приуроченная к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Главы государств обменяются поздравлениями и дадут оценку нынешнему состоянию и перспективам развития стратегического партнерства межу Россией и Китаем. Запланировано также обсуждение актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Ранее информацию о российско-китайских переговорах на высшем уровне распространило агентство Bloomberg со ссылкой на МИД Китая.

На следующей неделе у Владимира Путина запланировано еще одно важное мероприятие  - прямая линия. Она пройдет 30 июня. Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

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