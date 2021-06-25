Меркель объяснила свое предложение лидерам ЕС встретиться с Путиным

Евросоюз не желает отставать от США

Ведя пресс-конференцию в пятницу, канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, с чем было связано ее предложение другим лидерам Евросоюза провести встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Меркель, в ЕС отметили, какую содержательную беседу с Путиным провел президент США Джо Байден - и это не было "поощрением российскому президенту".

"Суверенная Европа, по моему мнению, должна быть в состоянии отстаивать свои интересы в похожих встречах", - цитирует канцлера РИА "Новости".

Она уточнила, что Евросоюз должен участвовать в прямых переговорах, а не довольствоваться пересказами бесед с американской стороны.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что по поводу возможности встречи с Путиным на саммите была "долгая дискуссия".

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