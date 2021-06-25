Половина заболевших COVID-19 россиян заразилась от родственников

Попова рассказала о росте заболеваемости
В последнее время порядка половины заболевших коронавирусной инфекцией заражаются внутри семьи, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, только за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 увеличилась в два раза. Больше всего заболевших среди россиян в возрасте от 20 до 39 лет. Кроме того, бессимптомное течение коронавируса стали выявлять вдвое чаще, передает ТАСС.
"Половина заражающихся заражается в семье, по нашим опросам, по нашим результатам эпидрасследования всех очагов... Соблюдение всех требований и дома остается крайне актуальным", - добавила Попова.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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