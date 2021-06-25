СК Белоруссии заявил о досудебном соглашении с Протасевичем и Сапегой

Они обязались сотрудничать со следствием

Роман Протасевич и Софья Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, сообщили в СК Белоруссии. Основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и сопровождавшую его россиянку задержали в аэропорту Минска. Как сообщили в пресс-службе белорусского ведомства, на основании этого соглашения было принято решение перевести Протасевича и Сапегу под домашний арест.

"Обвиняемые дают последовательные признательные показания, и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием", - говорится в сообщении пресс-службы.

В СК отметили, что задержанные обязались обязались оказывать содействие предварительному следствию как в расследовании преступлений, так и в изобличении соучастников. Они обещали сделать все возможное для того, чтобы загладить причиненный преступлениями вред, передает РИА Новости.

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