Назарбаев привился "Спутником V"

И обратился к казахстанцам с призывом следовать его примеру

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев привился от коронавирусной инфекции разработанным в российском центре имени Гамалеи препаратом "Спутник V", сообщила пресс-служба бывшего главы государства.

После вакцинации, сказано в сообщении, Назарбаев обратился к казахстанцам с призывом активно вакцинироваться и соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

"Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам надо вместе всё это пережить", - подчеркнул он.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцины от COVID-19, ее эффективность составляет более 96%. В России массовая вакцинация продолжается с 18 января.

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