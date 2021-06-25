Предприниматели призвали ввести обязательную вакцинацию всех россиян

Это поможет быстрее вернуться в привычное рабочее русло

Представители Российского союза промышленников и предпринимателей и Федерации независимых профсоюзов России призвали правительство ввести обязательную вакцинацию всех взрослых жителей страны. Исключение составляют те, у кого есть медицинские противопоказания или антитела.

"Правительству РФ - принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда", - сказано в тексте обращения, размещенном на сайте ФНПР.

РСПП и ФНПР призвали россиян вакцинироваться от коронавирусной инфекции, чтобы иметь возможность полноценно работать, а также обезопасить от заражения своих родных и близких.

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