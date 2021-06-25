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Под завалами обрушившегося дома во Флориде остаются более 150 человек

15:51
  • пятница
  • 25 июня 2021

Подтверждена гибель четверых жильцов

Судьба 159 жильцов дома, который обрушился во Флориде, остается неизвестной. Подтвеждена гибель четырех человек, заявила .
Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида

"Мы получили информацию о судьбе 120 человек, с которыми все в порядке. Но, к сожалению, количество людей, чья судьба остается неизвестной, выросло за ночь до 159 человек", - сказала Кава.

Как сообщалось, президент США Джо Байден ввел во Флориде режим чрезвычайной ситуации после обрушения жилого дома. Предварительно телекомпания ABC со ссылкой на источники в местной администрации информировала о трех погибших. Пропавшими без вести числились 99 жильцов.

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