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МИД пообещал соразмерный ответ на угрозы односторонних санкций

16:05
  • пятница
  • 25 июня 2021

Москва готова к диалогу с ЕС, но без предварительных условий

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия готова к равноправному диалогу с Евросоюзом - это в особенности касается тем, к которым у Москвы и Брюсселя есть взаимный интерес.
МИД назвал средневековой стратегию ЕС в отношении России

"Однако такой диалог, вопреки надеждам некоторых еэсовских столиц, не может быть обставлен предварительными условиями. И тем более - угрозами односторонних и противоправных санкций против нашей страны, на которые, как хорошо известно в Брюсселе, неотвратимо последует соразмерный ответ", - приводит заявление спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.

Дипломат добавила, что у России вызывает сожаление уклонение ЕС от взаимодействия по вопросам, которые становятся причиной обеспокоенности как у тех, так и у других.

По словам Захаровой, те "заключения", что приняли по России на заседании Европейского Совета, говорят о проблемах в объединении - там никак не могут определиться со стратегией.

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