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В московских поликлиниках возобновилась вакцинация препаратом "Ковивак"

16:06
  • пятница
  • 25 июня 2021

Количество вакцины ограничено

В Москву поступили дополнительные объемы "Ковивака" (разработка центра имени Чумакова). Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции вновь доступна в столичных поликлиниках.

"Количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи", - отмечается в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы (цитата по ТАСС). Привиться препаратом можно в пяти столичных пунктах вакцинации от коронавируса.

Ранее стало известно, что вакцина "Ковивак" временно закончилась в прививочных пунктах Москвы. Запись на прививку была приостановлена.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

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