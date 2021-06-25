Шойгу оценил долю современной боевой техники в ВС России

Показатель размещения гособоронзаказа составляет 95%

В ходе заседания коллегии Министерства обороны в пятницу глава ведомства Сергей Шойгу сообщил об опережающих темпах финансирования поставок вооружения и техники в армию и на флот, передает ТАСС.

По словам министра, сейчас показатель размещения гособоронзаказа составляет 95% - это выше прошлогоднего уровня. Приоритет в развитии отдан стратегическим ядерным силам, а также роботизированной технике и системам управления войсками.

"Реализация указанных мероприятий повысит боевые возможности вооруженных сил и позволит довести в текущем году долю современных образцов вооружения и военной техники до уровня 71,6%", - добавил Шойгу.

Ранее глава Минобороны обратил внимание на вызывающий недоумение факт того, что внезапные проверки боеготовности в российских ВС "напугали" западных соседей.

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