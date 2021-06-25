Съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии

Предвыборный список фракции либерал-демократов возглавил Владимир Жириновский

В Москве собрался съезд ЛДПР, чтобы принять обновленную программу, с которой партия пойдет на сентябрьские выборы. Документ состоит из 100 пунктов и содержит предложения по реформированию парламентской системы, федеративного устройства, внешней и внутренней политики. Предвыборный список фракции либерал-демократов предсказуемо возглавил Владимир Жириновский, остальным кандидатам пришлось пройти через голосование.

Для проведения съезда ЛДПР была выбрана традиционная площадка - столичный Институт мировых цивилизаций. Больше 20 лет назад его основал бессменный лидер партии Владимир Жириновский. Потому исторические фотографии и партийную символику специально готовить не пришлось. Они здесь всегда. К съезду установили только кабинки для голосования.

Почти 100 делегатов из всех регионов России должны были утвердить список кандидатов от ЛДПР на предстоящих выборах в Госдуму. Заранее либерал-демократы решили, что возглавит группу Владимир Жириновский. Другие 14 фамилий в общефедеральном списке определялись в ходе голосования.

В первую тройку также вошли глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и замруководителя высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов. Кроме того, делегаты проголосовали за список из 225 кандидатов по одномандатным округам.

"Так называемый праймериз, который другие партии проводят, у нас пять лет проходил. И мы смотрели, кто и что из себя представляет… Меняли, убирали, проверяли, проверяли дипломы", - заявил Ярослав Нилов, заместитель руководителя фракции ЛДПР в ГД России.

Программа ЛДПР на протяжении многих лет стабильна – не случилось серьезных корректировок и на съезде. Прозвучавшие со сцены основные тезисы: благополучие и повышение качества жизни граждан, а также безопасность страны.

"Вот простая программа: ни одного бездомного. Выполняется: много строят. Но ещё много-много людей живут в плохих квартирах, в коммунальных, в негодных для жилья. Второе: ни одного безработного. Много рабочих мест. Но в малых городах и сельских населённых пунктах всё-таки ещё люди не могут найти работу. Надо помочь. И ни одного голодного – это, наконец, всё-таки у нас выполнено", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Однако ряд предложений, составленных либерал-демократами, пока так и не стали законами. В партии считают принципиальным исправить эту ситуацию.

"Касательно распределения доходов в пользу граждан, которые все-таки нуждаются. То есть корректировка НДС и вообще всей налоговой системы. И заканчивая продовольственными сертификатами, заканчивая сертификатами на образование, мне кажется, эти инициативы было бы хорошо принять в новом созыве Государственной Думы", - сказал Василий Власов, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в ГД России.

Новый созыв нижней палаты парламента и представительство в ней ЛДПР определятся в ходе голосования. Оно пройдет в три дня с 17 по 19 сентября.

Егор Киселёв, Валерий Белинский, Сергей Мещеряков, "ТВ Центр".

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