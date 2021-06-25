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На фасад аптеки Феррейна в Москве вернули скульптуры

18:30
  • пятница
  • 25 июня 2021

Статуи богини здоровья Гигиеи находились на реставрации

На фасад исторического здания в центре Москвы - бывшей аптеки Феррейна - после ремонта вернулись старинные скульптуры. Сама аптека не пережила рубеж тысячелетий, но здание уцелело и охраняется как памятник архитектуры. А статуи богини здоровья Гигиеи чтут особо. 120 лет - возраст, требующий бережного обращения.

Подробности смотрите в репортаже Александры Сергомасовой.

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Памятник истории и культуры аптека Карла Феррейна
Памятник истории и культуры аптека Карла Феррейна
Скульптуры на фасаде аптеки Карла Феррейна
Скульптуры на фасаде аптеки Карла Феррейна
Скульптуры с фасада аптеки Карла Феррейна
Скульптуры с фасада аптеки Карла Феррейна
Памятник истории и культуры аптека Карла Феррейна
Памятник истории и культуры аптека Карла Феррейна
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