Homo technicus: какое будущее ждет российские технологии

Необходима комплексная государственная программа

Баскетболист NBA Рекс Чапман опубликовал видео, на котором человек летает по одной из оживленных улиц города. Предположительно, на видео - блогер, который тестирует новые технологические разработки, еще не пошедшие в серию, но прекрасно работающие. Будущее гораздо ближе, чем кажется. И не только где-то далеко за океаном. Нейроинтерфейс, позволяющий управлять экзоскелетом, только звучит как фраза из фантастического романа, а на самом деле российские ученые активно работают над проектом, и он, возможно, станет реальностью уже в самое ближайшее время. И это далеко не единственная наша разработка в сфере не просто высоких, высочайших технологий. И пусть иногда сообщения об этих разработках пугают заголовками вроде: "В России прорабатывается программа вживления чипов в мозг человека", - если открыть и прочитать саму статью, то выяснится, что развитие технологий "мозг - компьютер" позволит вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств, то есть возвращать зрение слепым и слух глухим. А еще наши ученые работают над созданием аватаров людей для дистанционного управления транспортом и компьютеров, которые помогают принимать решения.

"Я собственноручно чипирую людей. Через мои руки прошло, наверное, 50 рук", - говорит системный архитектор Владислав Зайцев.

Это только звучит жутко. На самом деле процедура относительно простая и безболезненная. Она проводится под местной анестезией. Как правило, чип вживляют между средним и указательным пальцами. Стеклянная колба, внутри – микросхема.

"Она ни к чему не подключена: ни к нервной системе, ни к мышцам. Она не может никак влиять на тело и тело никак не может влиять на этот чип. В него можно загрузить какую-то информацию. С него можно считать какую-то информацию, но сам чип - это просто микросхема памяти", - заявил Зайцев.

С ее помощью Владислав Зайцев уже оплачивает проезд и покупает продукты. А вообще на эту своего рода флешку объемом 888 байт можно записать пропуск на работу, электронный ключ от подъезда, информацию о группе крови, хронических заболеваниях и домашний адрес. В стране ежедневно без вести пропадают три сотни человек. Впрочем, сейчас чипирование – это, скорее, модная забава.

"Это скорость Лондона. А это скорость Берлина. Вот такой темп у Лиссабона. Это, чтобы вы могли увидеть разницу – скорость Ватикана", - показывает активист-киборг Мун Рибас.

Нарезая круги по сцене, испанская художница и хореограф Мун Рибас наглядно демонстрирует залу пульс больших городов. Его девушка в прямом смысле слова чувствует. А ещё ощущает все колебания Матери – Земли. Для этого вживила себе специальный чип. Тряханет где-нибудь в Сибири, а она, лежа в своей постели в солнечной Испании, почувствует.

"Мы с Нилом основали Фонд Киборгов. У него, по сути, три цели. Во-первых, помогать людям становиться киборгами, во-вторых, защищать права киборгов. В-третьих, пропагандировать "кибергизм" как искусство и общественное движение", - говорит Мун Рибас.

Нил – это её друг детства и первый в мире официально признанный киборг Нил Харбиссон – британский художник и музыкант. Нилу пришлось долго доказывать упрямым британским чиновником, что антенна на фото для паспорта – это не элемент декора, а жизненно необходимая составляющая его организма. Доказал. Художник, как ни парадоксально это звучит, с детства не различал цвета. Антенна – это не что иное, как камера с электродами. Цвета преобразуются в звуковые волны и поступают прямо в мозг молодого человека. То есть цвета он слышит. И здесь, по мнению экспертов, проходит та самая грань между новомодным веянием и жизненной необходимостью.

Технологии дают человечеству самое главное – возможность полноценной жизни.

- В головной мозг человека устанавливается вот такая система. Это не чип. Это целый имплант.

Данные с камер через специальные электроды проступают прямо в голову. Эта разработка российских ученных позволяет незрячим людям видеть!

"Для таких людей не стоит вопрос о том, нужно или не нужно вставлять себе что-то в голову. Если они уверены и знают, что это действительно вернет им зрение, они 100% на это согласятся и сейчас уже много людей нам пишут, что они готовы на это. Когда мы сделаем сам имплантат и всю систему, которая позволяет восстанавливать зрение, нас уже ничего не будет останавливать от того, чтобы начать изменять конфигурации электродов. Добавлять дополнительные функции для микропроцессора и помогать пациентам с болезнью Паркинсона, эпилепсией, сложными болевыми симптомами", - рассказал Денис Кулешов, генеральный директор IT-компании.

Первый российский имплантат добровольцам установят в 2023 году. Через 6 лет, надеются ученые, операцию начнут делать массово. Приблизительная стоимость - 5 миллионов рублей, а значит вряд ли кого-то будут чипировать насильно и массово. Технологии будут служить человеку, а не наоборот.

"Я думаю, что все те, кто боится, что с помощью имплантата ими как-то будут управлять, могут как-нибудь приехать к нам и посмотреть какую кипу документов необходимо оформить, чтобы такую систему зарегистрировать", - заявил Кулешов.

Перспективы колоссальные. Человеческий мозг может успешно функционировать два века, посчитали ученые. В то время как тело начинает подводить нас уже после 50 и то - если повезет. Новые технологии позволят тем, кто прикован к постели, ходить или виртуально путешествовать в киберпространстве. Футурологи вообще считают это следующим шагом человеческой эволюции. Глобально Homo sapiens не менялся почти 50 тысяч лет.

"Мы понимаем, что нужно улучшать нашу технику, но если мы улучшаем технику, то улучшать самого себя - это еще важнее. Потому что именно человек - самое важное, что у нас есть. Современная постиндустриальная эпоха означает, что каждый человек должен быть довольно-таки способным. То есть государство нуждается в том, чтобы каждого человека проапгрейдить, дать каждому человеку какой-то буст интеллекта и это означает, что, если государство придумает, как это сделать, сделать какие-то программы массового развития. Как когда-то были в Советском Союзе программы ликвидации безграмотности, тогда может быть через 20-30-40 лет эти апгрейды станут доступными. Если у нас это не получится, то вся страна, все общество в целом будет плестись в хвосте человеческого развития", - сказал футуролог Данила Медведев.

У России есть несомненное конкурентное преимущество – технологии. Наши нейробиологи, нейрофизики - одни из лучших в мире. То же самое можно сказать о физико-математической школе, еще с советских времен. Но вот с финансированием есть проблемы - нужны "длинные деньги" - контракты и гранты на срок от 5 лет. И если их могут дать инвесторы, то юридическую базу и ресурсы в виде, например, доступа к некоторым технологиям, может предоставить исключительно государство. В этом заинтересованы Министерство здравоохранения, военные или МЧС, констатируют эксперты. Отдельные проекты, безусловно, поддерживаются. Но без комплексной государственной программы, причем не на бумаге, а реально работающей, как ни крути, не обойтись. И программа эта обсуждается. Тем более, что за рубежом, в стремительно развивающихся странах IT-технологии - вообще основной драйвер развития государства и общества.

"Сингапур, Китай однозначно. Это суперконкурентные общества, где с самого детства всем гражданам доносят, что жизнь — это жесткая конкуренция. Жизнь — это очень серьёзное соревнование, в котором, чтобы выиграть, нужно постоянно меняться и развиваться. И, например, в Сингапуре чипирование, когда станет понятно, как это работает и что это дает, то сингапурское правительство совершенно спокойно примет закон, что да, всем нужно вакцинироваться, чипироваться, установить какие-то апгрейды", - уверен Данила Медведев.

Мировой рынок нейроинтерфейсов сейчас составляет почти полтора миллиарда долларов и цифра эта, уверены специалисты, будет только расти. Впрочем, нерешенными пока остаются юридические и - что куда важнее - этические вопросы. Например, при каком проценте бионических органов человек перестает быть человеком и становится киборгом? И означает ли это, что Homo sapiens рано или поздно суждено стать Homo technicus?

Матвей Шестаков, Елена Мекертычева, "В Центре Событий". "ТВ Центр".

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