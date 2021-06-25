Ковидная инфодемия: как мошенники наживаются на мифах о вакцинации

Торговля поддельными сертификатами цветет, а по Сети продолжают гулять фейки о вирусе

Требования власти по вакцинации вызвали у части общества нездоровую ажитацию и, увы, вполне ожидаемый спрос на поддельные сертификаты о сделанных прививках. Ежедневно сообщается о задержании изготовителей или продавцов таких документов, сайты с подобными предложениями блокируются сотнями.

Параллельно в сети идет сознательное искажение информации о реальной ситуации, в том числе касающейся распространения коронавируса и вакцинации. Происходящее уже получило название инфодемии, а глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ее новой угрозой человечеству.

Ну а когда к ней присоединяются лень и глупость одних и жадность других, угроза становится смертельной.

Актуальный на сегодняшний день сертификат получить можно абсолютно бесплатно - после вакцинации. Но некоторые его покупают. От настоящего не отличишь: качественная бумага, насыщенные цвета. Явно типографское производство. Все необходимые печати есть.

"Цена одной справки составляла от 4 до 5 тысяч рублей в зависимости от срока изготовления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов на Мичуринском проспекте полицейские задержали мужчину, доставившего заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Судя по всему, эта фирма от отсутствия спроса не страдала. Во время обыска нашли сотни бланков еще незаполненных сертификатов. Почти шестьдесят печатей различных московских больниц и поликлиник. Если раньше в ходу были поддельные больничные листы, справки на оружие или от водительской медкомиссии, то с началом пандемии спрос изменился.

Черный рынок отреагировал быстро. Сначала в топы выбились поддельные результаты ПЦР-тестов, теперь - сертификаты о вакцинации.

"В 2021 году на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры России заблокировано или удалено порядка 150 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19. Всего с начала 2020 года по тематике, связанной с распространением недостоверной информации о коронавирусе, было удалено или заблокировано свыше 1 тысячи материалов", - рассказали в Роскомнадзоре.

Тем не менее найти объявления о продаже большого труда не составляет. Цены разнообразны: от двух тысяч до двадцати. Продавцы просят ваши личные данные, чтобы вписать их в бумагу. К оплате принимают даже биткоины. Но гарантию своей честности дать не могут. Вот такой с ними порой получается диалог:

- Работаем по предоплате 50 процентов. После предоплаты в течении часа вам будет отправлен скан. Внесение в базу в течение 24 часов. После получения сертификата доплачиваете остальное.

- А в госуслугах будет виден?

- Да, будет виден, все официально, в течении 24 часов.

- Скажите, пожалуйста, а как по госуслугам отображаться будет? Там же 21 день между уколами, и еще дневник наблюдения должен вестись.

- Дневник заполняют за вас, все ставится задним числом, у вас все будет готово сразу.

- А в каком регионе я буду привит?

- В каком вам нужно.

- А не получится так, что вы мне прислали скан, я перевел вторую часть оплаты, а через 24 часа в базе ничего не появилось?

- Хорошо, можно пересылать вторую часть после появления на госуслугах.

Провести по всем необходимым базам данных - такое, в принципе, тоже возможно. Цена, конечно, будет выше, но клиент получит заветный QR-код, с которым и в ресторан можно.

"Это сами сотрудники поликлиник или больниц, которые вносят эти данные мошенническим образом. Либо есть в самой системе, возможно, есть люди, которые за деньги осуществляют данные проводки", - объяснил юрист Григорий Сарбаев.

С откровенно фальшивыми сертификатами все просто: за изготовление и продажу - лишение свободы до двух лет. За покупку и использование - до года заключения. Подлинность проверяется элементарно - все через тот же сайт госуслуг. В случае оформления документов с так называемой "проводкой по базам" - сложнее. Но и наказание суровее.

"Откровенно мошенничество совершаете - плюс к тому, что совершаете мошенничество не просто вы. Совершает мошенничество человек, которому вы отдаете деньги, сотрудник медицинского учреждения или сайта госуслуг, который вводит эти данные. То есть в системе минимум три человека. И эти три человека организовывают преступную группу", - продолжил Сарбаев.

Только в Москве шестьдесят процентов работников сразу нескольких отраслей должны быть вакцинированы. Можно предположить, что клиенты подобных организаций по изготовлению и продаже сертификатов - именно из этой категории людей. Они готовы сами заплатить, лишь бы только не прививаться. Это даже не ковид-диссиденты. Термин "антипрививочники" теперь ассоциируется больше с вакцинацией от COVID-19. Идеи, мысли, слова и действия, идущие зачастую вразрез с уголовным кодексом.

"Тот сентябрьский взрыв в лаборатории "Вектор" в Новосибирске, о котором вы все слышали, где коронавирус был разработан, - он был намеренным. Взорвали специально, чтобы вирус попал в воздух, и обратите внимание: именно тогда и горели леса в Сибири", - рассказывал автор одного видео в Сети.

За этот, как сам признался автор, юмористический ролик против него возбудили уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации. Автор, к слову, оппозиционный блогер Александр Торн. Живет не в России - в США. Это может быть и сатира, и юмор или просто искрометная шутка. Вопрос в другом - сколько людей поверили в эти или подобные слова.

"Вся ситуация вокруг коронавирусной инфекции порождает огромное количество домыслов и страхов. Что логично. Не могло быть иначе. И в такой ситуации всегда рождаются фейки", - отметил Илья Бер, основатель и главный редактор проекта "Проверено.Медиа".

Сначала фейковали про вирус. Потом про тесты. Теперь про вакцину: чипы от Билла Гейтса и тяжелые металлы в растворе для инъекций. Чего только не было. Интернет, как и бумага, стерпит все. Человеческий разум - отнюдь. Всегда найдутся те, кто поверит даже в самую откровенную ахинею. Но ложь очень быстро раскрывается. Цель же фейков - отговорить людей от вакцинирования. Всеми правдами, но чаще всего - неправдами.

Вот девушка из Италии, которая представляется Катей Коваленко, рассказывает о введении микроэлектронных устройств человеку во время вакцинации: "Это вводится на глобальном уровне. Поэтому я не удивлюсь, если так протестируют нанотехнологии с отпокемониванием людей".

Подписчиков у Екатерины Коваленко - более двухсот тысяч. Десятки тысяч лайков под каждым таким видео и обсуждения на несколько интернет-страниц. Тех, кто верит во все это и поэтому не вакцинируется, - море.

"В смысле потребления информации ответственного и правильно рационального существования в информационной среде, подавляющее число людей в мире и в России тоже пока что не выплыли", - резюмирует Илья Бер.

За распространение фейков, в частности, связанных с коронавирусом, можно получить до пяти лет не виртуального, а вполне реального заключения. Веский повод, чтобы как минимум попытаться начать думать и не бросаться на первое объявление о продаже сертификата о вакцинации, руководствуясь отнюдь не здравым смыслом.

Дмитрий Гусев, Татьяна Каминская, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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