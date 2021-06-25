"Эпическое фиаско": Минобороны - о провокации британского эсминца

Дезинформацией в данном случае занимается не Россия, а Запад

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал инцидент c британским эсминцем Defender в Черном море.

23 июня корабль ВМС Великобритании вторгся в территориальные воды России. Эсминец не реагировал на предупреждения российских пограничников. Российские воды нарушитель покинул лишь после предупредительного залпа и сброшенных по курсу с Су-24М четырех бомб.

Позднее в Соединенном Королевстве, а затем и в Пентагоне, заявили, что никакого предупредительного огня не было, а всё это - дезинформация.

"Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил", - приводит заявление Конашенкова ТАСС.

Он также обратился к Пентагону, отметив, что там судорожно отрицают очевидное даже после публикации Россией видеозаписи предупредительной стрельбы.

"Призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил не испытывать напрасно судьбу", - добавил представитель военного ведомства.

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