Путин поблагодарил эмира Катара за участие в ПМЭФ

Лидеры также обсудили подготовку Катара к ЧМ по футболу в 2022 году

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Российский лидер поблагодарил эмира Катара за участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон выражено удовлетворение сложившимся уровнем российско-катарского сотрудничества в различных областях, подтверждён обоюдный настрой на его дальнейшее всестороннее развитие", - говорится в сообщении на сайте президента России.

Лидеры также обсудили подготовку Катара к чемпионату мира по футболу в 2022 году. Они договорились о взаимодействии по вопросам спортивной, культурной и медицинской поддержки турнира.

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