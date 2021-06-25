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Путин поблагодарил эмира Катара за участие в ПМЭФ

17:02
  • пятница
  • 25 июня 2021

Лидеры также обсудили подготовку Катара к ЧМ по футболу в 2022 году

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Российский лидер поблагодарил эмира Катара за участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон выражено удовлетворение сложившимся уровнем российско-катарского сотрудничества в различных областях, подтверждён обоюдный настрой на его дальнейшее всестороннее развитие", - говорится в сообщении на сайте президента России.

Лидеры также обсудили подготовку Катара к чемпионату мира по футболу в 2022 году. Они договорились о взаимодействии по вопросам спортивной, культурной и медицинской поддержки турнира.

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